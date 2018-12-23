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قاديروف يعلن عن نيته الاستقالة كرئيس للشيشان

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:59 م
قاديروف يعلن عن نيته الاستقالة كرئيس للشيشان
رمضان قاديروف
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محمود شيبة
 
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أعلن رئيس الشيشان رمضان قاديروف، أنه يريد إنهاء مسيرته المهنية كرئيس للمنطقة، وليس على المستوى الاتحادي، معترفاً بأنه يخطط لترك منصبه.

 

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية التي أوردت النبأ اليوم الأحد، بأن قاديروف أشار إلى أنه ليس لديه طموح للحصول على وظيفة في الوزارة أو غيرها من السلطات العليا.

 

وقال الرئيس الشيشاني: "أريد أن أنهي مسيرتي المهنية كقائد للمنطقة، للجمهورية".

 

وترأس رمضان قاديروف الشيشان لأكثر من عقد من الزمان. وفي عام 2011، أعاد البرلمان انتخابه. وبعد خمس سنوات، تم انتخاب قاديروف مجدداً عن طريق الانتخابات المباشرة، حيث حصل على تأييد أكثر من 97% من الناخبين.

المزيد عن: رمضان قاديروف الشيشان الرئيس الشيشاني استقالة قاديروف
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