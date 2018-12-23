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الأربعاء.. إحياء ذكرى رحيل الموسيقار "فريد الأطرش" بقصر الأمير طاز

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:52 م
الأربعاء.. إحياء ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش بقصر الأمير طاز
فريد الأطرش
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الفجر الفني
 
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تقيم جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، احتفالية لإحياء ذكري رحيل الموسيقار فريد الأطرش، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجارى بقصر الأمير طاز .

وقال الفنان عادل السيد، رئيس ومؤسس الجمعية، إنه سيقام ضمن فعاليات الاحتفال معرض صور فوتوغرافية للموسيقار فريد الأطرش، ومن المقرر أن يفتتحه اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، بحضور الفنانة نجوى فؤاد التى شاركت فريد فى العديد من الحفلات بمصر وسوريا ولبنان   .

وأضاف السيد أن برنامج الاحتفال يتضمن أيضا فقرات غنائية لفرقة الفن الأصيل بقيادة عازف الجيتار إلهامي خورشيد مع الموسيقار فاروق سلامة، كما تشدو كوكبة من الفنانين منهم "مطرب الأوبرا محمود درويش والمطرب أسامة حسن والمطربة أسمهان عادل، و المطربة هبة الخولى" بباقة من أروع أغانى فريد الأطرش ونجوم زمن الفن الجميل، ويلقى مجموعة من الشعراء أحدث قصائدهم منهم "عبد الناصر عبد الحميد وحسين بسيوني وسمير رشوان فتحي أمين" .
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