التأهل رقم (16).. تعرف على تاريخ الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

حجز الفريق الأول بالنادي الأهلي مقعده في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام فريق جيما الإثيوبي بهدف دون رد في مباراة إياب دور الـ32 للبطولة، حيث استفاد المارد الأحمر من فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات الإفريقي للمرة السادسة عشر في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، منذ قيام الاتحاد الإفريقي "كاف" بتعديل لوائح البطولة عام 1997 والعمل بنظام دوري المجموعات في البطولة الأعرق في القارة السمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا:-

- 1999:

تأهل الأهلي لدور المجموعات بعد تخطيه عقبة ماجي ماجي التنزاني في دور الـ32 ورايون سبور الرواندي في دور الـ16، وحصد الأهلي المركز الثاني في المجموعة ليودع البطولة، حيث كان يتأهل الأول فقط للنهائي مباشرة.

- 2000:

حضر الأهلي في مرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة توسكر الكيني وفيتالو البوروندي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب ليلعب الأهلي ويحقق المركز الثاني ليودع البطولة على غرار نسخة 1999.

- 2001:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة البحر الأحمر بطل إريتريا وسان ميشيل في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره ويحقق لقب البطولة.

- 2002:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي فاستاك الكيني والمريخ السوداني في الأدوار التمهيدية، ولعب في مرحلة المجموعات ليودع البطولة من هذه المرحلة.

- 2005:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي فيلا الأوغندي واتحاد الجزائر في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره ويحقق اللقب الرابع في تاريخه.

- 2006:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي توسكر الكيني وريناسمينتو من غينيا الاستوائية في الأدوار التمهيدية ويواصل مشواره ليحقق اللقب الثاني على التوالي والخامس في تاريخه.

- 2007:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي بطل زيمبابوي وصن داونز الجنوب إفريقي في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره في البطولة ويخسر النهائي أمام النجم الساحلي.

- 2008:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة التحرير من اريتريا بالانسحاب وبلاتنيوم ستارز الجنوب إفريقي في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره في البطولة ويحصد اللقب السادس في تاريخه.

- 2010:

تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد تخطي جانرز بطل زيمبابوي والاتحاد الليبي ويواصل مشواره في البطولة حتى نصف النهائي ليودع البطولة أمام الترجي التونسي بهدف "إينرامو" الشهير والذي سجله بيده.

- 2011:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة سوبر سبورت الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي في الأدوار التمهيدية، ولكن ودع الأهلي البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.

- 2012:

تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد تخطي البن الأثيوبي في دور الـ32 والملعب المالي في دور الـ16، ليواصل مشواره في البطولة ويحقق اللقب السابع في تاريخه.

- 2013:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة توسكر الكيني في دور الـ32 والبنزرتي التونسي في دور الـ16، ليواصل مشواره في البطولة ويحصد اللقب الثامن في تاريخه.

- 2016:

تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة ريكرياتيفو الأنجولي في دور الـ32 ويانج أفريكانز التنزاني في الدور ثمن النهائي، واكتفي الأهلي بالتواجد في مرحلة المجموعات ليودع البطولة من هذه المرحلة.

- 2017 :

أجري الاتحاد الإفريقي تعديل علي نظام البطولة وأصبحت مرحلة المجموعات تبدأ من ثمن النهائي بمشاركة 16 فريقا، وتأهل الأهلي بعد تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي في الدور التمهيدي ليواصل الأهلي مشواره بالبطولة حتى المباراة النهائية التي لم يحالفه فيها التوفيق ليخسر اللقب لحساب الوداد المغربي.

- 2018:

تأهل الأهلي لدور المجموعات بعد تخطي مونانا الجابوني في دور الـ32، وواصل الاهلي مشواره بالبطولة الإفريقية، حتي وصل للمباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب أمام الترجي التونسي.

- 2019:

تأهل الأهلي لدور المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة فريق جيما الاثيوبي بنتيجة 2-1، ليتأهل لدور المجموعات للمرة السادسة عشر في تاريخه.