عاجل.. الزمالك يخسر بثنائية أمام القطن ويصعد للدور التالي بالكونفدرالية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بهدفين دون رد أمام نظيره القطن التشادي، في المواجهة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف مقابل لا شيء، أحرزهم كل من مصطفى فتحي وكابونجو كاسونجو لكل منهما “هدفين”، وعمر السعيد وكهربا وفرجاني ساسي هدف.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم عماد السيد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد الغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في الهجوم.

وحاول الزمالك المباغتة الهجومية على أمل التسجيل المبكر وقتل المباراة وكاد الزمالك يفتتح التسجيل فى الدقيقة 3 بعد وصول الكرة لإبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة .

بعدها في الدقيقة الثامنة تصل الكرة داخل منطقة جزاء القطن وحاول محمود علاء الانقضاض عليها بالرأس لكن يتدخل الحارس التشادى فى اللحظة الأخيرة وينقذ الكرة.

وبدأ فريق القطن مبادلة الزمالك الهجمات وشن هجمة خطيرة في الدقيقة 12 لكن يشتتها الدفاع الأبيض .

وشهد الشوط الأول تدخلات عنيفة من لاعبي فريق القطن ضد نجوم الابيض، خرج على أثرها التونسي حمدي النقاز بعدما تعرض للإصابة بشد عضلي، حيث قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بتبديله بحازم إمام في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وحاول لاعبو القطن استغلال تأثر تراجع آداء الزمالك بسبب سوء أرضية الملعب للسيطرة على مجريات اللعب لكن خبرات لاعبو الأبيض تمنع الفريق التشادى من الاستحواذ على الكرة .

شن القطن هجمة خطيرة بالدقيقة 34 بعد ركلة ركنية تحولت لعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء انقض عليها أحد لاعبى بطل تشاد وسددها برأسه لكن الكرة تعلو عارضة الزمالك .





فى الدقيقة 43 أنقذ عماد السيد مرمى الزمالك من هدف مفاجئ من رأسية طويل المدى من لاعب القطن كادت تسكن الشباك لولا إنقاذ الموقف فى اللحظة الأخيرة وتحويلها لركلة ركنية بعدها يحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف .





ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك التمرير في وسط الملعب والسيطرة على منطقة المناورات بعدها توقفت المباراة قليلا بعد سقوط إبراهيم حسن .





وحاول القطن شن هجمة على دفاع الزمالك أخرجها عبدالله جمعة فيما رد الزمالك بهجمة لكاسونجو من وسط الملعب يبعدها الحارس في الدقيقة 51 بعدها يسدد كاسونجو كرة قوية من على حدود المنطقة ينقذها حارس القطن مجددا .





وطوال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تدنو السيطرة تماما للاعبي الزمالك ويهدر كهربا فرصة هدف محقق للزمالك بعد تمريرة عرضية من ناحية اليمين ويقابلها كهربا بتسديدة من داخل المنطقة وتمر بجوار مرمى القطن بقليل في الدقيقة 58 من عمر المباراة .





وينطلق أوباما من ناحية اليمين وسط ملعب القطن ومحاولة توغل داخل منطقة الجزاء وتنتهى ضربة مرمى بعدها يدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول أحمد فتوح بدلا من كهربا في الدقيقة 63 من عمر المباراة .





وفي الدقيقة 66 فرصة جديدة تضيع من الزمالك بعد عرضية من عبد الله جمعه ورأسية خطيرة من كاسونجو ينقذها حارس القطن بصعوبة .





ويبدأ القطن في التكشير عن أنيابه ومحاولة الهجمات على مرمى الزمالك ويحصل على ركنية تمر بعيدا بدون خطورة بعدها يسدد لاعب القطن كرة قوية تعلو عارضة عماد السيد .





ويدفع الزمالك بآخر تغييراته بنزول عمر السعيد بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 75 من عمر المباراة ومع محاولات لاعبي القطن الهجوم على الزمالك يحاول لاعبو الفريق التمركز الجيد لإفساد الهجمات التشادية .





ويسدد لاعب القطن كرة قوية من مسافة بعيدة وترتطم بدفاع الزمالك في الدقيقة 84 بعدها تتوقف المباراة قليلا لعلاج إبراهيم حسن بعد سقوطه على الأرض .





وينجح القطن في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق ابانجا يوسف ليعلن تقدم فريقه بهدف دون رد .





ومع دخول المباراة في لحظاتها الأخيرة يستمر الضغط من الفريق التشادي على أمل تحقيق فوز شرفي على الزمالك ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع تشهد استمرار الضغط التشادي من الفريق صاحب الأرض وينجح في إضافة الهدف الثاني بعد عرضية من ناحية اليسار وتنتهي بهدف عن طريق ادادا محمد.