محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان ملك البحرين

استقبل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر اليوم الأحد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.







وتبادل الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي، وملك البحرين بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأحاديث الأخوية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تطويرها على مختلف الصعد وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما.