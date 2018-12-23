"دائرة الإرهاب" تؤجل محاكمة أول خلية على اتصال بتنظيم "داعش" بالشرقية

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قررت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة خلية إرهابية تضم 12 عضوًا؛ لاتهامهم في القضية رقم 51717 جنايات منيا القمح لسنة 2014، بتكوين أول خلية على اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جلسة الثاني من شهر يناير المُقبل، للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس الحكمة.



وكانت معلومات توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بالقاهرة، مفاداها قيام المدعو "خالد مغاوري" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، مُقيم ببندر مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي بخارج البلاد، حيث أنه من أصحاب الفكر التكفيري، والذي بدأ ممارسته خلال دراسته بالمرحلة الإعدادية، تبين أن قائد الخلية كانت تربطه علاقة قوية بأحد المشايخ المُتشددين بدائرة مركز منيا القمح، وكان الأخير يصطحبه معه إلى مسجد "الصحابة" بالمدينة، حيث تبين هروبه من السجن خلال أحداث ثورة 25 يناير، قبل القبض عليه مرةً أخرى، فيما سبق اعتقاله نحو 48 مرة في الفترة ما بين 1997 وحتى عام 2005، لاتهامه في عدة قضايا إرهابية، من بينها: "تفجيرات حي الحسين"، وتوفي والده خلال فترة اعتقاله.



وكونَّ "مغاوري" خليته الإرهابية إثر علاقة ربطت بينه وبين أحد الأعضاء القياديين بتنظيم "القاعدة" في الخارج، حيث كان يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمُعدات المُستخدمة في مصر، مقابل قيام التنظيم بمده بالمال، فيما تم ضبط 6 من أعضاء الخلية، والبالغ إجمالي عددهم 12 عضوًا، والتي تُعد أول خلية تُضبط بمصر على اتصال بـ"داعش"، حيث عاقبت المحكمة المتهمين جميعًا بالإعدام شنقًا، قبل نحو عامين، لكن قوبل نقضهم بإعادة محاكمتهم مرةً أخرى، ليتم إعادة المحاكمة من جديد.