كارمن سليمان تتألق في حفل إطلاق أحد الهواتف المحمولة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)

أحيت المطربة كارمن سليمان حفل إطلاق أحد الهواتف المحمولة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع، تحت شعار "سيلفي يجمعنا" وذلك داخل أحد الفنادق المطلة على منطقة الأهرامات وأبو الهول.

كان ضمن الحضور الإعلامي خالد عليش والفنانة رحمه حسن والفنانة الشابة نور إيهاب.. و غيرهم من مشاهير المجتمع ممن تسابقوا لالتقاط الصور السيلفى بالهاتف الجديد.

قدمت كارمن عدد كبير من أغانيها الشهيرة منها "حبيبي مش حبيبي"، "لما تشوفك عيني"، "ربنا يخليك لقلبي"، "كلام كلام"، "حضن دافى".. بالإضافة إلى بعض أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي حصدت المزيد من تفاعل المدعوين.

قدم فقرات الحفل الإعلامي خالد عليش، والـ dj العالمي خالد حسين ويعد هذا الهاتف هو التاسع الذى تطلقه الشركة داخل مصر بعد حملتها الأخيرة التي تعاونت فيها مع النجم أمير كرارة الذى تعاقدت معه الشركة ليكون سفيرًا لها مؤخرًا.