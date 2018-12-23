بالأرقام.. الأهلي يتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ16 (تقرير)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حجز مقعده بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك إثر تخطيه فريق جيما أبا جيفارا في مجموع المباراتين، ليتأهل الأهلي لمرحلة مجموعات دوري الأبطال كأكثر أندية القارة مشاركة في هذه المرحلة، حيث يأتي تأهله هذا العام للمرة السادسة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد قيام الاتحاد الإفريقي (كاف) بتعديل لوائح البطولة عام 1997، والعمل بنظام دوري المجموعات في البطولة الأعرق والأقدم في القارة السمراء.





خطف الأهلي بطاقة العبور لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام مضيفه جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، على ستاد "أديس أبابا" بإياب دور الـ32 من البطولة، حيث فاز ذهابا على أرضه 2-0.





- وتأهل الأهلي لدوري المجموعات نسخة 1999 بعد تخطيه عقبة ماجي ماجي التنزاني في دور الـ32 ورايون سبور الرواندي في دور الـ16، وحصد الأهلي المركز الثاني في المجموعة ليودع البطولة، حيث كان يتأهل الأول فقط للنهائي مباشرة.





- في نسخة 2000 حضر الأهلي في مرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة توسكر الكيني وفيتالو البوروندي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب ليلعب الأهلي ويحقق المركز الثاني ليودع البطولة على غرار نسخة 1999.





– نسخة 2001 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة البحر الأحمر بطل إريتريا وسان ميشيل في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره ويحقق لقب البطولة.





– نسخة 2002 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي فاستاك الكيني والمريخ السوداني في الأدوار التمهيدية، ولعب في مرحلة المجموعات ليودع البطولة من هذه المرحلة.





– نسخة 2005 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي فيلا الأوغندي واتحاد الجزائر في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره ويحقق اللقب الرابع في تاريخه.





– نسخة 2006 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي توسكر الكيني وريناسمينتو من غينيا الاستوائية في الأدوار التمهيدية ويواصل مشواره ليحقق اللقب الثاني على التوالي والخامس في تاريخه.





– نسخة 2007 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي الهضاب من زيمبابوي وصن داونز الجنوب إفريقي في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره في البطولة ويخسر النهائي أمام النجم الساحلي في مباراة كان بطلها الحكم عبد الرحيم العرجون.





– نسخة 2008 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة التحرير من اريتريا بالانسحاب وبلاتنيوم ستار الجنوب إفريقي في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره في البطولة ويحصد اللقب السادس في تاريخه.





– نسخة 2010 تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد تخطي جانرز بطل زيمبابوي والاتحاد الليبي ويواصل مشواره في البطولة حتى نصف النهائي ليودع البطولة أمام الترجي في مباراة شهدت هدف بيد مهاجم الترجي مايكل إينرامو واحتسبها الحكم جوزيف لامبتي في أغرب قرارات التحكيم الإفريقي.





– نسخة 2011 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة سوبر سبورت الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي في الأدوار التمهيدية، ليخرج الأهلي من مرحلة المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني.





– نسخة 2012 تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد تخطي البن الإثيوبي والملعب المالي في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره في البطولة ويحقق اللقب السابع في تاريخه.





– نسخة 2013 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة توسكر الكيني والبنزرتي التونسي في الأدوار التمهيدية ليواصل مشواره في البطولة ويحصد اللقب الثامن في تاريخه.





– نسخة 2016 تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بعد تخطي عقبة ريكرياتيفو الأنجولي ويانج أفريكانز التنزاني في الأدوار التمهيدية ليكتفي الأهلي بالتواجد في مرحلة المجموعات ليودع البطولة من هذه المرحلة.





– نسخة 2017 قام الاتحاد الإفريقي (كاف) بتعديل نظام البطولة بقيام دور المجموعات من ثمن النهائي بمشاركة 16 فريقًا ليتأهل الأهلي بعد تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي في الدور التمهيدي، ليواصل الأهلي مشواره بالبطولة حتى المباراة النهائية التي لم يحالفه فيها التوفيق ليخسر اللقب لحساب الوداد المغربي.





– نسخة 2018 كان الأهلي من أول الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بعد تخطي مونانا الجابوني ليواصل الأهلي مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية والتي خسرها الأهلي لحساب الترجي التونسي واكتفى الأهلي بالوصافة.



