بدء فعاليات قافلة جامعة عين شمس الطبية المجانية في الوادي الجديد



أكدت، الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة تقدم الخدمات الطبية من خلال توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية وصرف الادوية اللازمة بالمجان بمستشفيي الخارجة العام حتي يوم 27 ديسمبر الجاري.



ولفتت الي، أن القافلة تضم أساتذة واستشاريين من جامعة عين شمس في 6 تخصصات طبية هي( المخ والأعصاب – الأوعية الدموية – المسالك البولية – العظام – العيون- تخدير)، جميع التخصصات الطبية في الرمد والمخ والأعصاب والعظام والباطنة والأطفال والجراحة وذلك وفق خطة وزارة الصحة لسد العجز في التخصصات الطبية المختلفة من خلال القوافل الطبية الدورية.

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الأحد، بالمحافظة والتي دفعت بها جامعة عين شمس لخدمة أبناء المحافظة في تخصصات طبية نادرة.