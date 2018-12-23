انطلاق الشوط التاني .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن في البطولة الكونفدرالية بث مباشر الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر، البث المباشر لمباراة الزمالك اليوم، بث مباشر الزمالك، مشاهدة الزمالك مباشرة، الزمالك بث مباشر، بث مباشر الزمالك، مباراة الزمالك بث مباشر، يقدم لكم موقع " أهل مصر" الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر، خلال اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم السبت، في تمام السابعة، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



