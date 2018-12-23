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شاهد..بطل مسلسل ارطغرل نجم إعلان جديد.. (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:40 م
شاهد..بطل مسلسل ارطغرل نجم إعلان جديد.. (فيديو)
ارطغرل
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شيماء عطية
 
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شارك الممثل التركي إنجين التان بطل مسلسل ارطغرل في إعلان دعائي جديد لأحد البنوك التركية، والذي ظهر فيه بصورة عصرية ولوك شبابي بعيد عن المسلسل.

ونال الموسم الخامس من قيامة ارطغرل، إعجاب الملايين من عشاق المسلسل لما يحتويه هذا الجزء من دراما مثيرة تجمع بين الأحداث التاريخية للغازي أرطغرل ابن سلمان شاه قائد القبائل وما صادفه خلال رحلته لتجميع القبائل من جواسيس وخونة سواء من المغول أو الصليبيين.

بداية العمل الأكثر جماهيرية عربياً

بدأ المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل مشواره عام 2014 حيث بدأ عرض الموسم الأول من المسلسل، وقد استطاع المسلسل جذب العديد بل الملايين من المشاهدين منذ بداية عرضه، ويتم عرض المسلسل عبر قناة trt1 التركية وتعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري للمسلسل ثم يتم إعادة عرض حلقات المسلسل عقب ترجمتها للغة العربية عبر موقع النور الإلكتروني على شبكة الإنترنت ثم تليها بعض القنوات العربية على القمر الصناعي نايل سات منها قناة اليرموك الأردنية وقناة الشرق.

موقع النور الإلكتروني

يقوم موقع النور الإلكتروني بإعادة عرض حلقات مسلسل أرطغرل الموسم الخامس لجميع مشتركيه على شبكة الإنترنت عقب ترجمة أحداث المسلسل للغة العربية، كما تجدر الإشارة إلى أن أحداث الحلقة 126 من مسلسل أرطغرل قد تضمنت العديد من الأحداث المثيرة من أهمها هروب غوندوز من يد محاربي قبيلة أومور وأيضا محاولة قتل بامسي.

مسلسل ارطغرل الحلقة ١٢٩

من المنتظر أن يتم عرض الحلقة ١٢٩ من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء الموافق ١٩ ديسمبر الجاري عبر القناة التركية تى ار تى ثم يتم إعادة إذاعة الحلقة عبر موقع النور الإلكتروني في صباح اليوم التالي أو عقب عرض الحلقة بساعات قليلة، كما يوفر موقع النور بعض المسلسلات الآخرى منها العربية ومنها الهندية والتركية.
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