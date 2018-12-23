القوات العراقية تدمر وكرا لداعش في الأنبار
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:40 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار.
وأعلنت
مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم
الأحد، " إن قوة من لواء المشاة 39 الفرقة 10 ، بالتنسيق مع استخبارات مقر الفرقة
وإثر معلومات استخبارية دقيقة اقتحمت وكرا يستخدم للتفخيخ بمنطقة البو جير قرب مقالع
الحجر القديمة في الرمادي - الأنبار.
وأوضح
أن القوة ضبطت بداخله 32 قنبلة دبابة " تي 72 " يستخدمها التنظيم في تفخيخ
السيارات والطرق، بالإضافة إلى 5 صواعق تفجير، وماكينة لحيم وأسلاك للتفخيخ، مشيرا
إلى أنه تم تدمير المواد في موقع الإتلاف المخصص لذلك.
المزيد عن: داعش القوات العراقية العراق الانبار
Advertisements