ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القوات العراقية تدمر وكرا لداعش في الأنبار

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:40 م
القوات العراقية تدمر وكرا لداعش في الأنبار
القوات العراقية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار.

 

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد، " إن قوة من لواء المشاة 39 الفرقة 10 ، بالتنسيق مع استخبارات مقر الفرقة وإثر معلومات استخبارية دقيقة اقتحمت وكرا يستخدم للتفخيخ بمنطقة البو جير قرب مقالع الحجر القديمة في الرمادي - الأنبار.

 

وأوضح أن القوة ضبطت بداخله 32 قنبلة دبابة " تي 72 " يستخدمها التنظيم في تفخيخ السيارات والطرق، بالإضافة إلى 5 صواعق تفجير، وماكينة لحيم وأسلاك للتفخيخ، مشيرا إلى أنه تم تدمير المواد في موقع الإتلاف المخصص لذلك.

المزيد عن: داعش القوات العراقية العراق الانبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
0
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
0
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
0
x
16:30
0
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان