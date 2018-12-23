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"سوريا الديمقراطية": لا يوجد انسحاب لأي قوات من شرقي سوريا حتى الآن

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:33 م
سوريا الديمقراطية: لا يوجد انسحاب لأي قوات من شرقي سوريا حتى الآن
سوريا الديمقراطية
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وكالات
 
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أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنه لا يوجد انسحاب لأي قوات من شمال شرقي سوريا حتى الآن، مشددة على استمرار عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالتنسيق مع التحالف الدولي.

 

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو جابرييل، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد: بخصوص خروج القوات الأمريكية فلا يوجد أي شيء على الأرض حتى الآن".

 

وأضاف جابرييل: "أن العمليات العسكرية في شرق الفرات، في جيب هجين والريف المجاور لها، مستمرة، وهناك تقدم لقواتنا في هذه المرحلة على عدة محاور، حيث تتم العمليات بالتنسيق التام بيننا وبين قوات التحالف الدولي".

 

وأوضح أن اللافت هو ازدياد عدد الهجمات التي ينفذها "داعش"، قائلا:"أعتقد أن "داعش" يستغل التصريحات بخصوص الانسحاب الأمريكي من المنطقة، لكن قواتنا لا تزال مستمرة في عملياتها لدحر الإرهاب في شمال وشرق سوريا بشكل كامل".

المزيد عن: قوات سوريا الديمقراطية سوريا الديمقراطية سوريا داعش
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