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الإسماعيلي يكشف سر التأهل لمجموعات دوري الأبطال

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:24 م
الإسماعيلي يكشف سر التأهل لمجموعات دوري الأبطال
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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يرى المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى ، نائب رئيس البعثة فى الكاميرون أن السبب الرئيسى وراء تأهل الفريق لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا إلى الروح القتالية للاعبين.

وأقصى الدراويش بطل الكاميرون “القطن” بعد الانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقائى الذهاب والإياب.

وأستكمل فى تصريحات عقب اللقاء :”المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى اصدر قرارا بصرف مكافآت فورية للاعبين بعد هذا الانجاز فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت اللاعبين”.

وأشار موسى :”الهدف الذى تم تسجيله فى بداية المباراة كان مفتاح التأهل ونجحنا فى التغلب على صعوبات أرض الملعب بجانب الجماهير التى كان تمثل عامل تحفيزي للفريق المنافس”.

وأنهى قائلا :”سنستغل هذا الانتصار للبناء عليه من أجل لتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى الممتاز”.
المزيد عن: كورة كرة رياضة الاسماعيلي
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