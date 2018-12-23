يرى المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى ، نائب رئيس البعثة فى الكاميرون أن السبب الرئيسى وراء تأهل الفريق لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا إلى الروح القتالية للاعبين.

عضو الإسماعيلي: تأهلنا إلى دور المجموعات جاء بسبب الروح القتالية





وأقصى الدراويش بطل الكاميرون “القطن” بعد الانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقائي الذهاب والإياب.

واستكمل فى تصريحات عقب اللقاء: ”المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى اصدر قرارا بصرف مكافآت فورية للاعبين بعد هذا الانجاز فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت اللاعبين”.

وأشار موسى: ”الهدف الذى تم تسجيله فى بداية المباراة كان مفتاح التأهل ونجحنا فى التغلب على صعوبات أرض الملعب بجانب الجماهير التى كان تمثل عامل تحفيزي للفريق المنافس”.

وأنهى قائلا: "سنستغل هذا الانتصار للبناء عليه من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى الممتاز”.