عضو الإسماعيلي: تأهلنا إلى دور المجموعات جاء بسبب الروح القتالية
يرى المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى ، نائب رئيس البعثة فى الكاميرون أن السبب الرئيسى وراء تأهل الفريق لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا إلى الروح القتالية للاعبين.
عضو الإسماعيلي: تأهلنا إلى دور المجموعات جاء بسبب الروح القتالية
وأقصى الدراويش
بطل الكاميرون “القطن” بعد الانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقائي الذهاب
والإياب.
واستكمل فى تصريحات
عقب اللقاء: ”المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى اصدر قرارا بصرف مكافآت فورية للاعبين
بعد هذا الانجاز فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت اللاعبين”.
وأشار موسى: ”الهدف
الذى تم تسجيله فى بداية المباراة كان مفتاح التأهل ونجحنا فى التغلب على صعوبات أرض
الملعب بجانب الجماهير التى كان تمثل عامل تحفيزي للفريق المنافس”.
وأنهى قائلا: "سنستغل
هذا الانتصار للبناء عليه من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى الممتاز”.