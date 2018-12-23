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مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية حوثية في مأرب

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:28 م
مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية حوثية في مأرب
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وكالات
 
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ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصفت تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة مأرب.


وقالت حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن التعزيزات مكونة من عدة عربات كانت في طريقها إلى جبهات القتال بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب، لافتة إلى أن القصف أسفر عن مصرع وإصابة جميع من كانوا على متنها.

المزيد عن: مليشيات الحوثي ‏ مقاتلات مأرب قصف التحالف
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