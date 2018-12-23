ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نتنياهو: لا تغيير في سياستنا بعد انسحاب أمريكا من سوريا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:24 م
نتنياهو: لا تغيير في سياستنا بعد انسحاب أمريكا من سوريا
بنيامين نتنياهو
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى تبديد قلق الإسرائيليين بعد إعلان سحب القوات الأمريكية من سوريا مؤكدا أن الدولة العبرية ستستمر في التصدي للوجود الإيراني في هذا البلد.


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا معتبرا أن هدف هزيمة داعش قد تحقق.


وكانت إسرائيل ترى في الوجود الأمريكي على الأراضي السورية حصنًا في مواجهة الوجود الإيراني وثقلًا موازيًا للنفوذ الروسي الكبير.


وقال نتنياهو لدى بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء “قرار سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا لن يغير سياستنا الثابتة”.

المزيد عن: لن نغير سياستنا بنيامين نتنياهو انسحاب امريكا من سوريا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
0
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
0
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
0
x
16:30
0
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان