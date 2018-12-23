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اتحاد السلة يخاطب الأندية للاطلاع على المواد المحظورة رياضيا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:16 م
اتحاد السلة يخاطب الأندية للاطلاع على المواد المحظورة رياضيا
كرة السلة
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محمد الصو
 
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خاطب الاتحاد المصري لكرة السلة، الأندية التابعة له من أجل الاطلاع على القائمة الجديدة للمواد المحظورة رياضيا.

 

اتحاد السلة يخاطب الأندية للاطلاع على المواد المحظورة رياضيا


وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، تخطره فيها بالمواد المحظورة رياضيا من أجل التنبيه على اللاعبين بعدم تناولها.

 

ودعا اتحاد السلة الأندية إلى إبلاغ الأطباء بتوعية اللاعبين، وذلك بعد الاطلاع على قائمة المواد المحظورة رياضيا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، او بالحضور لمقر الاتحاد للحصول على نسخة من التعليمات، وكذلك زيارة الموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الانترنت.

 

وذكر الاتحاد، انه سيبدأ العمل بالقائمة الجديدة للمواد المحظورة رياضيا بداية من ١يناير ٢٠١٩.

 

اتحاد السلة يخاطب الأندية للاطلاع على المواد المحظورة رياضيا
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