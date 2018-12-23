اخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 23-12-2018

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شهدت البورصة المصرية، مجموعة مختلفة من الأخبار خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-12-2018، ومن أهم هذه الأخبار هي أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم ، الأحد ،علي تراجع جماعى لمؤشراتها مدفوعة بمبيعات الأجانب ، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.3مليار جنيه ليغلق عند 737.6 مليارجنيه.

البورصة المصرية





البورصة تخسر7.3 مليار جنيه

أختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد ، أول ايام الأسبوع علي تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات الأجانب وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 7.3 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 737,67 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12947.35 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 674.06 نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.85% محققا مستوى 1684.36 نقطة.

وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 398,26 مليون ، من خلال تداول 100.3 مليون سهم، بتنفيذ 16.1 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 22سهمًا، وتراجعت أسعار 113 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا أخرى.

اما عن اتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بنحو 3.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 1.1 مليون جنيه، و 2.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 85.2%، 7.7% من التداولات.



وتوقع المحللون، ان تشهد جلسة الغد ارتدادا من مشتريات مصرية وعربية بالتزامن مع استقرار الاسهم عند مستويات دعومها ليستقر السوق فوق مستوى 13000 نقطة مرة اخرى.



جلسة البورصة اليوم





بورصة النيل

تراجع مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم بالبورصة المصرية ، وبلغت نسبة الهبوط 0.61% عند مستوي 461.07 نقطة حيث جرت تداولات اليوم على 9 ورقات مالية ارتفع منها ورقة واحدة وانخفض 3 ورقات واستقر نحو5 ورقات .

وبلغ اجمالي التداولات بورصة النيل نحو 919 الف جنيه من خلال تداول 1.07 مليون سهم .

وتصدر وحيداً سهم شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية قائمة الأرتفاعات بنسبة 0.82% .

بينما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه بى اى جى للتجارة والاستثمار بنسبة 4.7% تليها شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 4.9%.





البورصة المصرية اليوم