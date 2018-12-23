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السجن 10 سنوات على 3 متهمين بسرقة سيارة مواطن تحت تهديد السلاح بالشرقية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:20 م
السجن 10 سنوات على 3 متهمين بسرقة سيارة مواطن تحت تهديد السلاح بالشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين بسرقة سيارة مواطن تحت تهديد السلاح، وبراءة المتهم الرابع، فى مشتول السوق.

تعود أحداث القضية رقم 5918 لسنة 2016، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز مشتول السوق بلاغًا من "أحمد إ.ع" بسرقة سيارته فى سطو مسلح عليه بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالحميد م.ب" و"أحمد ع.ح" و"إسلام س.ع" و"أيمن م.م"، والقي القبض عليهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة احالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول والثاني والثالث وبراءة الرابع اليوم الأحد.
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