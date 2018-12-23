التحالف يقصف تعزيزات عسكرية للحوثيين في صرواح



وأدى القصف، إلى مصرع وإصابة جميع من كانوا على متن العربات، فيما ذكرت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني سيطر على 8 مواقع جديدة في صرواح.



كما أكدت، أن مواقع المليشيا الحوثية تترنح بين السقوط والقذائف بالتزامن مع دخول معارك تحرير صرواح يومها الرابع على التوالي.

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعزيزات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية مكونة من عدة عربات كانت في طريقها الى جبهات القتال بمديرية صرواح.