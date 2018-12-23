بث مباشر .. مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:17 م
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بث مباشر .. مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك والقطن التشادي في الدور الـ32 الكونفدرالية، وقد أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل مباراة القطن التشادى المقرر انطلاقها فى الرابعة عصر اليوم فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك والقطن التشادي في الدور الـ32 الكونفدرالية، وقد أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل مباراة القطن التشادى المقرر انطلاقها فى الرابعة عصر اليوم فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وضم تشكيل الزمالك لمباراة القطن التشادى كلا من:-
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز
خط الوسط: محمد إبراهيم وفرجانى ساسى ويوسف أوباما .
خط الهجوم: وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وكاسونجو.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام القطن التشادى كل من: عمر صلاح وحازم إمام وبهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى ومصطفى فتحى وعمر السعيد.
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