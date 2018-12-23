جهود "الأمن الاقتصادي" لمواجهة كافة أشكال الجريمة خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (24) قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) ، وكذا (3179) قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.





الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارةأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (971) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).الإدارة العامة لشرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (8167) قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة.الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات:أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل) عن ضبط (452) قضية متنوعة.الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم:أسفرت جهودها عن ضبط (309) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة:أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (7) قضايا أموال عامة.الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية:أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات).وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.