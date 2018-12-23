الزمالك HD | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم الجمعة 23-12-2018 دوري ابطال افريقيا 2018 - كول كورة ON SPORT
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:12 م
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الزمالك HD | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم الجمعة 23-12-2018 دوري ابطال افريقيا 2018 - كول كورة ON SPORT
تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي
تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
خط الوسط فرجاني ساسي - محمد ابراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - إبراهيم حسن
خط الهجوم : كاسونجو كابونجو
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