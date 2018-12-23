مستندات من البنك المركزي لحسابات المتهمين في أحراز "فساد المليار دولار"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، فض الأحراز في محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".





وشملت الأحراز التي قامت هيئة المحكمة أمام هيئة الدفاع، وضم الحرز الأول عدد من الحافظات التي تحتوى على عدد من المستندات التي تضم قرارات النيابة العامة بضبط المتهمين، وقرارات النائب العام، فينا ضم الحرز الثانى مستندات من البنك المركزي لحسابات المتهمين، وحافظة بالمخالفات الخاصة بالمتهمين، والتقرير الخاص من لجنة الفحص وتفاصيل تقريرها.





فينا شمل الحرز الثالث، على مستندات مزورة خاصة بأحد البنوك، وشمل الحرز الرابع على الهواتف المحمول والحاسب الألي الخاصة بالمتهمين، بالإضافة لمفتاح سيارة وجواز سفر المتهم محمد محفوظ الأنصاري، وضم الحرز الخامس على مستندات وجواز سفر المتهم عبد الحميد، والحرز السادس على مستندات إدانة للمتهمين وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.





وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.





وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.





كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.





وكما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم.





وجاء ذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م . ا"، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح" لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة "م. ف. ح".



