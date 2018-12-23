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السبت.. 'الصحفيين' تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:07 م
السبت.. 'الصحفيين' تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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تنظم نقابة الصحفيين حفلها السنوى لتوزيع جوائز مسابقة التفوق  الصحفى لعام 2017 ، فى الخامسة مساء يوم السبت 29 / 12 / 2018 بمسرح النقابة .

واوضحت النقابة أن الحفل يتضمن تكريم الفائزين بالمسابقة ، والحاصلين على شهادات تقدير ، وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة، والزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.

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