السبت.. 'الصحفيين' تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:07 م
ميسون أبو الحسن
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تنظم نقابة الصحفيين حفلها السنوى لتوزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017 ، فى الخامسة مساء يوم السبت 29 / 12 / 2018 بمسرح النقابة .
واوضحت النقابة أن الحفل يتضمن تكريم الفائزين بالمسابقة ، والحاصلين على شهادات تقدير ، وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة، والزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.
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