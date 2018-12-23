السبت.. 'الصحفيين' تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي

تنظم نقابة الصحفيين حفلها السنوى لتوزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017 ، فى الخامسة مساء يوم السبت 29 / 12 / 2018 بمسرح النقابة .





واوضحت النقابة أن الحفل يتضمن تكريم الفائزين بالمسابقة ، والحاصلين على شهادات تقدير ، وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة، والزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير.



