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رامز جلال "ضابط شرطة" في "سبع البرمبة"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:03 م
رامز جلال ضابط شرطة في سبع البرمبة
رامز جلال
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الفجر الفني
 
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يواصل الفنان رامز جلال والفنانة جميلة عوض، تصوير أحداث فيلمهما السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "سبع البرمبة".

وتضمن مشاهد الفيلم، انتحال رامز شخصية ضابط شرطة خلال الأحداث فى إطار كوميدى لكى يصل إلى حبيبته، والتى تجسدها الفنانة جميلة عوض، وتجمع المشاهد بينه وبين بيومى فؤاد ومها أبو عوف.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، ومن المقرر طرحه بالسينمات فى أول فبراير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى. 

"سبع البرمبة" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبوعوف وآخرون من النجوم.
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