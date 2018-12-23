البورصة تخسر 7.3 مليار جنيه بختام جلسة الأحد





شهدت البورصة المصرية تراجع جماعي لمؤشراتها بختام جلسة اليوم ، الأحد، أول أيام الأسبوع مضغوطة بمبيعات الأجانب ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 7.3 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 737,67 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ، ان جلسة اليوم قد أغلقت على انخفاض بنسبة 1.45 % تقريبا بمقدار 190 نقطة مسجلا 12947 نفطة .





وأوضح صفوت في تصريح خاص ل" البفجر " ان نسبة الهبوط لاتعتبر كبيرة اوموازية للأثر النفسى او المالى لهبوط البورصات الامريكية، وتاثيرها على بورصات العالم , بل يمكن وصف جلسة اليوم بقوة التماسك وضعف شديد فى البائع وفقا لما اسفرت عنه ضعف التداولات والتى لم تخطى 400 مليون جم كأقل حجم تداولات سنوى .





وجاء غياب المستثمرين الاجانب والتى لم تتخطى نسبة 8 % من تداولات السوق ,,ليستمرتوقع ضعف البائع وثبات الاسعار عن مستويات دعومها وخاصة سهم البنك التجارى الدولى فوق مستوى 72 نقطة .





وأضاف ، نترقب منها دخول قوة شرائية جديدة قرب مستوى دعم المؤشر عند 12900 نقطة





وذلك فى ظل غياب البائع الاجنبى او المتاثر اكثر بالبورصات الأجنبية، وياتى غياب المستثمر الاجنبى خلال هذا الاسبوع نظرا لأجازات أعياد الميلاد فى تلك الفترة من كل عام.





وتوقع خبير أسواق المال ، ان تشهد جلسة الغد ارتدادا من مشتريات مصرية وعربية بالتزامن مع استقرار الاسهم عند مستويات دعومها ليستقر السوق فوق مستوى 13000 نقطة مرة اخرى.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12947.35 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 674.06 نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.85% محققا مستوى 1684.36 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 398,26 مليون ، من خلال تداول 100.3 مليون سهم، بتنفيذ 16.1 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 22سهمًا، وتراجعت أسعار 113 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا أخرى.





واتجه صافي تعاملات الأجانب وحده نحو البيع، مسجلا 3.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 1.1 مليون جنيه، و 2.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 85.2%، 7.7% من التداولات.





واستهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد ، أول أيام الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم ، نحو1.3 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 743,9 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة يوم الخميس - نهاية الأسبوع - على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب، وبدل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 اتجاهه الهابط الذي شهده ليصعد بنسبة 0.45% عند مستوى 13137.58 نقطة، رابحاً 59.38 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية بالأمس، نحو 29.3 مليون ، من خلال تداول 7.9مليون سهم، بتنفيذ 1مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 63شركة مقيدة، ارتفع منها 21سهمًا، وتراجعت أسعار 15سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 27سهمًا أخري.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلا 2.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 90.3 % من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب حول عمليات البيع، مسجلًا 849,37 ألف جنيه، و 1.5 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 3.2%، 6.3% من التداولات.







