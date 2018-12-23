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الجامعة العربية تدين التفجيرين الإرهابيين في العاصمة الصومالية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:13 م
الجامعة العربية تدين التفجيرين الإرهابيين في العاصمة الصومالية
الجامعة العربية - أرشيفية
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وكالات
 
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أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس السبت، في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد الأمن والسكان المدنيين.

 

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، على تضامن الجامعة الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، قيادة وحكومة وشعبا، في حربها ضد الإرهاب وحركة الشباب الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، بأن الجامعة ستواصل دعمها لجهود الحكومة الصومالية من أجل إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية واقتلاع التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار البلاد ومساعدتها في تنفيذ خططها التنموية الشاملة لاستكمال مسيرتها السياسية ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

 

وانفجرت سيارة ملغومة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، أمس السبت، ما تسبب في سحابة دخان ضخمة غطت سماء المدينة، ثم وقع انفجار ثان بالقرب منها.

 

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول في الشرطة، يدعى أحمد عبدي، القول "انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني، ليست لدينا تفاصيل عن قتلى في الوقت الحالي".

 

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان القول إن انفجارا ثانيا وقع قرب موقع الانفجار الأول، وتبعد نقطة التفتيش حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.

 

وقال مصدر في الشرطة إنه على الأقل قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرين في الانفجارين.

 

المزيد عن: العاصمة الصومالية الصومال الجامعة العربية التفجيرين الإرهابيين
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