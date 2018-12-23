مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار يلا شوت, مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار كورة لايف, مشاهدة مباراة الاهلي وجيما

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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:10 م
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يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره القطن التشادي، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
الزمالك يحل ضيفًا على القطن، في تمام الرابعة عصر على ملعب إدريس محمد أويا.
الزمالك كان قد سحق الفريق التشادي في مباراة الذهاب، بسباعية نظيفة، على ملعب بتروسبورت الأسبوع الماضي.
وكشفت التدريبات الختامية للزمالك ملامح التشكيل الذي سوف يبدأ به السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.
تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة القطن التشادي في الكونفدرالية
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.
خط الوسط: محمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.
خط الهجوم: كاسونجو.
ويشهد تشكيل الزمالك تواجد عماد السيد حارسًا أساسياً بدلاً من محمود جنش المستبعد من قائمة الفريق، ويستمر محمد عبد الغني في قلب الدفاع لعدم تعافي محمود حمدي الونش.
كما يدخل محمد إبراهيم في خط الوسط بجوار فرجاني ساسي لغياب طارق حامد، ويقود هجوم الأبيض الكونغولي كاسونجو كابونجو.
بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم الأحد HD
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