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يستضيف ملعب ستاد أديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي ضمن منافسات لقاء الإياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وذلك في المباراة التي ستقام ظهر يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، في مباراة يأمل فيها جماهير النادي الأهلي العودة ببطاقة التأهل لدوري المجموعات من البطولة الأفريقية.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر كورة لايف

مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا ستكون هي الأخيرة للمصري محمد يوسف كمدير فني للنادي الأهلي بعد أن تولى المهمة مؤقتاً بعد أن تمت إقالة الفرنسي كارتيرون، لذا فإن يوسف يأمل أن يحقق نتيجة جيدة، ويحافظ على استمرار المارد الأحمر بالبطولة الأفريقية المحببة لجماهير النادي، والغائبة عن خزائنه منذ عام 2013.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر كورة لايف

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز على فريق جيما الأثيوبي في مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية بهدفين دون رد، ليكون الأهلي قد وضع قدماً في دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه على لاعبي الأهلي الحذر من الفريق الأثيوبي في لقاء الإياب، خاصة وأن حظوظه في التأهل وارده.





على الجانب الآخر فإن فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي سيكون في موقف صعب في مباراة الإياب، الفريق الأثيوبي بحاجة للفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة من أجل التأهل لدوري المجموعات على حساب النادي الأهلي.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر كورة لايف

موعد مباراة الأهلي وجيما

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة الإياب بين الأهلي وجيما الأثيوبي عصر الأحد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر كورة لايف

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا من خلال شاشة قناة أون سبورت، والتي ستقوم بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها.

يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر كورة لايف

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