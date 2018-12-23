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المنيا تستضيف "يوم مصري ياباني" (صور)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:10 م
المنيا تستضيف يوم مصري ياباني (صور)
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احمد الخميسي
 
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن المحافظة ستنظم الاربعاء القادم يوما مصريا يابانيا بمكتبة مصر العامة، بحضور ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لدعم التبادل الثقافي بين الدولتين،حيث يعكس اليوم عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، وما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار، الى جانب توطيد علاقات الإخاء بين محافظة المنيا والمدن اليابانية لتنشيط السياحة وتفعيل التعاون المدرسي بين مدارس مدينة كيتامي ومدارس المنيا.

وأضاف المحافظ أن اليوم سيشمل مجموعة من الفعاليات والانشطة منها ندوة حول الطرق الحديثة في التعليم، والتعاون المصري الياباني في هذا الجانب، يقدمها الدكتور حسين زناتي، ابن محافظة المنيا ومدير جمعية الصداقة المصرية اليابانية والباحث بجامعة كيتامي للتكنولوجيا بجزيرة هوكايدو بشمال اليابان، كما سيقدم الطالب حمد حسين ورشة عمل لتدريب مجموعة من طلاب احدي المدارس على الألعاب اليدوية بعنوان " ألعاب يابانية ومهارات يدوية".

وأضافت منال خيري مدير الاعلام بالمحافظة ومنسق اليوم أن فعاليات اليوم الثقافي ستتضمن معرض للفنان الياباني العالمي الراحل " أبا توشياكه " والذي أهدي عدد من لوحاته التي رسمها بفمه لمحافظة المنيا، كما سيتم تكريم مجموعة ( أصحاب في الانسانية والسلام ) الذين ساهموا في تنشيط التبادل الثقافي بين مصر واليابان على مدار السنوات الماضية،وعرض لاوبريت "هم يا مصري" وهو إهداء للشعب المصري لدفع روح العمل والانجاز خلال الفترة القادمة.

ولفتت الى ان اليوم الثقافي يأتي ضمن اعمال اللجنة التي امر بتشكيلها محافظ المنيا،استجابة للدعوة التي اطلقها الدكتور حسين الزناتي لتنفيذ فعاليات ثقافية وسياحية للترويج لمعالم المحافظة وخاصة في دولة اليابان بهدف دعم وتنشيط السياحة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة ان محافظة المنيا تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لذلك.
المنيا تستضيف "يوم مصري ياباني" (صور)
المنيا تستضيف "يوم مصري ياباني" (صور)
المنيا تستضيف "يوم مصري ياباني" (صور)
المزيد عن: مصر اليابان المنيا اخبار
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