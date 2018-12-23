Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

موعد مباراة الاهلي وجيما جيفارا الأثيوبي العودة اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر في دوري أبطال أفريقيا حيث يسعى الشياطين الحمر للحاق بفريق الإسماعيلي إلى دور المجموعات بعد أن تمكن الدراويش من بلوغ مرحلة المجموعات بالأمس برغم خسارته خارج ملعبه أمام القطن الكاميروني خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، حيث تمكن الاسماعيلي من تحقيق الفوز في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد فوزه ذهابا بهدفين دون رد في مصر، والجدير بالذكر تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما جيفار الاثيوبي متاح مجانا على النايل سات رغم إقامة المباراة خارج مصر في إثيوبيا.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

الشياطين الحمر يواصلوا مشوارهم في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة فريق جيما جيفار الإثيوبي في مباراة قوية يسعى فيها الأهلي لتحقيق نتيجة تمكنه من بلوغ مرحلة المجموعات بتمكنه من تحقيق الفوز أو التعادل بأية نتيجة أو حتى تلقيه الخسارة بفارق هدف، وذلك بعد تمكنه من تحقيق الفوز ذهابا على ملعبه بهدفين دون رد عن طريق مروان محسن وناصر ماهر، وقد شهدت قائمة الأهلي عودة العديد من اللاعبين لفريق بعد أن استعاد الفريق كلا من الحارس محمد الشناوي، الظهيرين أحمد فتحي وعلي معلول، والمهاجم وليد أزارو بينما يستمر غياب كلا من المدافعين محمد نجيب وسعد سمير، أكرم توفيق، باسم علي، صبري رحيل، صلاح محسن، ووليد سليمان، كما شهدت القائمة عودة قائد الفريق حسام عاشور من جديد بعد غياب للإصابة.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

التشكيل المتوقع للأهلي أمام جيفار الإثيوبي سيشهد حيرة كثيرة للمدرب محمد يوسف في العديد من المراكز بعد عودة العديد من اللاعبين من جديد لقائمة الفريق بعد غياب طويل، وقد يبدأ يوسف مباراته أمام جيفار بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي، كوليبالي، أيمن أشرف، علي معلول في خط الدفاع، هشام محمد، عمرو السولية في خط الوسط الدفاعي، أحمد حمودي، ناصر ماهرـ، محمد شريف في خط الوسط الهجومي، ومروان محسن في خط الهجوم.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر ماتش Al Ahly اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما جيفار الاثيوبي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وجيما جيفار الاثيوبي ستكون مجانا على النايل سات عبر تردد قناة أون سبورت على 10853 معدل استقطاب أفقي H.





موعد مباراة الأهلي وجيفارا الاثيوبي العودة

موعد ماتش الأهلي وجيما جيفار الاثيوبي اليوم الأحد 23-12-2018 الساعة 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 توقيت مكة المكرمة، 5:00 توقيت دبي، 1:00 توقيت غرينتش، 2:00 توقيت تونس.