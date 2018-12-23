“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وجيما ابا جيفار اليوم مجاناً، يرحل المارد الأحمر لمقابلة الفريق الأثيوبي على ملعبة ووسط جماهيره لحساب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وهناك العديد من الجماهير تود معرفة كافة التفاصيل فيما يخص مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار الأثيوبي اليوم، وسوف نستعرض عليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وجيما ابا جيفار اليوم مجاناً، وتشكيلة الأهلي أمام جيما اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

وتوجد أخبار جيدة لجماهير النادي الأهلي حيث يعود علي معلول وأحمد فتحي بعد تعافيهم تماماً من الإصابة التي تعرضوا لها مؤخراً، ولكن كما يوجد أخبار جيدة فهناك خبر سيئ لجماهير المارد الأحمر حيث يستمر غياب جونيور أجايي، صلاح محسن، سعد سمير بداعي الإصابة.

“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وجيما ابا جيفار اليوم

ويحتل الأهلي المصري المركز السادس من ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب، فيما سيدخل جيما الأثيوبي المباراة وهو متواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الأثيوبي برصيد أربعة نقاط، وسيكون جيما خصماً سهلاً اليوم للمارد الأحمر.

“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

ولكن سيعتمد جيما الأثيوبي على عامل الأرض والجمهور حيث من المتوقع أن يدخل الفريق بالقوة الضاربة من أجل تعويض الخسارة التي تعرض لها في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

وتنطلق مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار اليوم الأحد 23-12-2018 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، ونستعرض عليكم تشكيلة الأهلي أمام جيما ابا جفار المتوقعة اليوم.

“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

من المتوقع أن يدفع محمد يوسف مدرب الفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالقوام الأساسي للفريق في هذه المباراة، وسيتولى حراسة مرمى الأحمر محمد النشاوي، وأمامه الرباعي معلول، كوليبالي، أيمن أشرف، فتحي، وفي الوسط سيتواجد الثاني عاشور، السولية، وأمامهم الثلاثي حمودي، ناصر، شريف، وفي الأمام مروان محسن.

“ON Sport” لايف مشاهدة مباراة الأهلى وجيما الأثيوبى بث مباشر قناة اون سبورت اليوم الاحد دوري أبطال أفريقيا رابط سريع

تردد قناة أون سبورت ON Sport الناقلة لمباراة الأهلي وجيما اليوم مجانا





تردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ 10853 أفقي 27500 6/ 5 وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وجيما ابا جيفار اليوم مجاناً، فسوف يلعب الزمالك والقطن التشادي اليوم في تمام الساعة الرابعة أيضاً وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الثانية. وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وجيما ابا جيفار اليوم مجاناً، فسوف يلعب الزمالك والقطن التشادي اليوم في تمام الساعة الرابعة أيضاً وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الثانية.