يوتيوب مباراة الأهلي وجيما أون سبورت on sport بث مباشر كورة أون لاين لايف اليوم 23-12-2018 دوري أبطال إفريقيا
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:05 م
Advertisements
Advertisements
يلعب الأهلي وجيما ابا جيفار الأثيوبي اليوم في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على الأخير وسط جماهيره، وهناك الكثير من عشاق المارد الأحمر في مصر والوطن العربي ستشاهد اللقاء عبر الإنترنت وهنا سوف نوفر لكم رابط قناة أون سبورت on sport بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين لايف اليوم الأحد الموافق 23-12-2018 في دوري أبطال إفريقيا.
وتنطلق مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما ستقام مباراة الأهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.
قناة أون سبورت on sport مباراة الأهلي وجيما بث مباشر
ويحتل الأهلي المصري المركز السادس من ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب، فيما سيدخل جيما الأثيوبي المباراة وهو متواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الأثيوبي برصيد أربعة نقاط، وسيكون جيما خصماً سهلاً اليوم للمارد الأحمر.
تجدون أدناه مشاهدة قناة أون سبورت on sport بث مباشر الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم كورة اون لاين لايف في دوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأهلي المصري المركز السادس من ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب، فيما سيدخل جيما الأثيوبي المباراة وهو متواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الأثيوبي برصيد أربعة نقاط، وسيكون جيما خصماً سهلاً اليوم للمارد الأحمر.
وهناك أخبار جيدة لجماهير النادي الأهلي حيث يعود علي معلول وأحمد فتحي بعد تعافيهم تماماً من الإصابة التي تعرضوا لها مؤخراً، ولكن كما يوجد أخبار جيدة فهناك خبر سيئ لجماهير المارد الأحمر حيث يستمر غياب جونيور أجايي، صلاح محسن، سعد سمير بداعي الإصابة.
مباراة الأهلي وجيما بث مباشر قناة أون سبورت on sport
إليكم مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين لايف يوتيوب قناة أون سبورت، في حالة تعطل البث يرجة عمل ريفريش للصفحة وسوف يتم تحديث البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما في دوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: وجيما الاثيوبي مشاهدة مباراة الاهلي وروما مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار ، مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة مباراة الأهلي وجيما مشاهدة الاهلي ضد جيما آبا جيفار مباشر ماتش الاهلي وجيما آبا جيفار مباراة الاهلي وجيما مباشر مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار مباشر مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار بث مباشر مجانا مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي وجيما آبا جيفار بث مباشر
Advertisements