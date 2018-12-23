تقرير روسي: إسرائيل تستعد لحرب شاملة في سوريا

كتب الصحفي إيغور سوبوتين في "نيزافيسيمايا غازيتا" أن إسرائيل تستعد لحرب شاملة على سوريا، عقب الانسحاب الأمريكي منها.

وقال الصحفي في تقرير ترجمه موقع "روسيا اليوم" إن قرار ترامب سحب الوحدة العسكرية الأمريكية من سوريا تسبب في ردود فعل متباينة لدى اللاعبين العالميين والإقليميين. وكانت إسرائيل الأقل سعادة بهذا النبأ، وأصبحت مضطرة لمواجهة الوجود الإيراني في سوريا بقواتها وحدها".

ليبرمان

وأعطى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان رأيه في قرار القيادة الأمريكية، قائلاً إن "انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، يزيد بشكل كبير احتمال حصول صراع واسع النطاق في الشمال، سواءً في لبنان أو في سوريا".

ولفت إلى إن رحيل الأمريكيين سيرفع معنويات الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، إيران وحزب الله اللبناني.

نقل الأسلحة

وقال الخبير العسكري يوري ليامين، لـ نيزافيسيمايا غازيتا، "لا يمكن لإيران أن تفسر هذا القرار باعتباره شيكاً على بياض. يجب ألا ننسى أن تركيا تهدد الآن بشن عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد السوريين. وقد تؤدي هذه العملية إلى سيطرة تركية واقعية على جزء مهم من شمال سوريا. مثل هذا التطور من المستبعد أن يرضي السلطات السورية وحليفها الإيراني".