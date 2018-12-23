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بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الاثيوبي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:03 م
بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الاثيوبي
بث مباشر مباراة الاهلي اليوم
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تنقل بوابة الفجر خدمة البث المباشر للمباراة التي تجمع بين فريقي الاهلي المصري، ونظيره جيما أبا جيفار الاثيوبي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم الاحد الموافق 23 – 12 – 2018.

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