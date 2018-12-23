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تفعيل المرحلة الأخيرة لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بالسويس

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:04 م
تفعيل المرحلة الأخيرة لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بالسويس
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أبوبكر عبد المعز
 
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس صباح اليوم الأحد، وفد وزارة المالية بحضور محمد عشماوي من قطاع الموازنة للإدارة المحلية والوفد المرافق له لاستعراض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية للمساعدة في اتخاذ القرار على مستوى القيادات.

كما تم مناقشة دور منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية للارتقاء بالعمل في الإدارة المالية بمحافظة السويس.

وأشار الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس إلى أن المنظومة تهدف إلى تحقيق المزيد من الضبط في الأنفاق الحكومي وتسهم في تعزيز فاعلية وكفاءة القرارات المالية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومحمد حسبو مدير عام المديرية المالية وعادل حسين وكيل المديرية المالية، وممثلي شركة e-finance واشرف محمود مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
تفعيل المرحلة الأخيرة لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بالسويس
تفعيل المرحلة الأخيرة لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بالسويس
المزيد عن: معلومات مالية مصر السويس الحكومة اخبار
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