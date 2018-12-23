يلا شوت الجديد HD .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي وجيما جيفارا الأثيوبي بث مباشر الآن أونلاين كورة لايف بداية اللقاء

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما جيفارا الأثيوبي بث مباشر أون لاين في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف جيما جيفارا نظيره الأهلي المصري على ملعبه ، وسط حضور جماهيري كبير يتوقع حضوره لأنصار الفريق المستضيف، ف الساعة الثالث بتوقيت القاهرة، وسنضع لكم تفاصيل وأحداث اللقاء

يلا شوت الجديد HD .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي وجيما جيفارا الأثيوبي بث مباشر الآن أونلاين كورة لايف بداية اللقاء

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي وجيما جيفارا الأثيوبي مساء اليوم الأحد 23 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الساعة، الرابعة بتوقيت السعودية، وستكون المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة أون سبورت، وهي القناة صاحبة حقوق النقل الحصري والمباشر لجميع مباريات البطولة.

يلا شوت الجديد HD .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي وجيما جيفارا الأثيوبي بث مباشر الآن أونلاين كورة لايف بداية اللقاء

مباراة الاهلي

يلا شوت الاهلي وجيما جيفارا

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد ، وهو ما يعزز من فرص الأهلي في التأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي أو الهزيمة بفارق هدفين مع تسجيل هدف واحد، والهزيمة بفارق هدف أيضاً، حيث يتوقع مشاهدة مباراة الأهلي من الآلاف من جماهير الفريقين التي يفترض أن تملأ ملعب اللقاء الليلة.

يلا شوت الجديد HD .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي وجيما جيفارا الأثيوبي بث مباشر الآن أونلاين كورة لايف بداية اللقاء

رابط يلا شوت مباراة الاهلي اون لاين

قبل بداية مشاهدة مباراة جيما جيفارا والأهلي بدقائق سوف نوفر الرابط الخاص والمباشر.





وقد عاد من الإصابة كلاً من وليد ازارو ومحمد الشناوي وعلي معلول واحمد فتحي وسافرا جميعاً مع الفريق إلي أثيوبيا.





تشكيل الأهلي لمباراة جيما. حراسة المرمي : شريف اكرامي الدفاع : محمد هاني – ساليف كوليبالي – ايمن اشرف كريمً نيدفيد الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – احمد حمودي – ناصر ماهر – اسلام محارب خط الهجوم : مروان محسن.