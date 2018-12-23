محافظ السويس يستقبل رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق.



وفي اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بتوصيل الكهرباء للمناطق والتقسيمات العمرانية والمدن السكنية الجديدة لتوصيل التيارالكهرباء للمواطنين.



وأكد المحافظ علي أهمية الالتزام بالجدول الزمني لأنجاز مشروعات الكهرباء بالتنسيق مع مديرية الاسكان والجهات المعنية.



حضر اللقاء كلا من المهندسة دلال أبو شوشة رئيس قطاعات كهرباء السويس والبحر الاحمر وعلي خلاف عضو مجلس ادارة الشركة والمهندس حسن زعرب رئيس قطاع كهرباء السويس واحمد صقر رئيس القطاع المالي والتجاري بقطاع كهرباء السويس والبحر الأحمر والمهندس عبد الصمد أحمد مديرعام مديرية الاسكان وحسن مبروك رئيس قطاع الصرف الصحي بالسويس.