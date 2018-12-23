يلا شوت | "اون سبورت" | مشاهده مباراه الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشراليوم 23-12 رابط يوتيوب لايف ماتش الاهلي ضد جيما HD

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23/12/2018 رابط حصري لايف ماتش الاهلي ضد جيما ألأثيوبي يوتيوب بث حي بدون تقطيع ضمن منافسات إياب الدور الــ32 من دوري أبطال إفريقيا وثاني مباراة في مشوار المارد الأحمر بالبطولة حيث فاز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب على جيما ألأثيوبي وأحرز الأهداف ناصر ماهر ومروان محسن في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويحل الفريق الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره جيما الأثيوبي وتقام المباراة على أرضية ملعب أديس أبابا بإثيوبيا ويسعى كلا الفريقين تحقيق الفوز اليوم في مباراة صعبة على الجانبين، بينما لن يقبل الأهلي أي تعثر على أمل استرداد اللقب الغائب من 5 سنوات وكان الفريق الأحمر خسر لقبين للبطولة على التوالي في النسختين السابقتين لصالح الوداد البيضاوي نسخة 2017 والترجي التونسي في بطولة 2018، لذا يتمنى التتويج باللقب نسخة 2019 يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وجيما ألأثيوبي في بطولة دوري أبطال افريقيا يلا شوت.





ويسعى المارد الأحمر للفوزفي لقاء اليوم ليضمن التأهل للدور الـ16 ودور المجموعات لاستكمال مشوارالبطولة واسترداد اللقب الغائب عن خزائنه بينما يسعى جيما الأثيوبي صاحب الأرض والضيافة تقديم مباراة جيدة وتعويض نتيجة مباراة الذهاب والتأهل للدور القادم للمرة الأولى، ولذلك ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وجمهور الأهلي في كل مكان مشاهدة اللقاء الصعب بسبب العوامل الجوية ونقص الأكسجين في أديس أبابا، ولكن المارد الأحمر يخوض لقاء اليوم رافعا شعار واحد وهو لابديل عن الفوز يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي وجيما ألأثيوبي مباشر اليوم.





رابط لايف بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي، يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم معتمدا على نتيجة مباراة الذهاب وهي الفوز بهدفين ويسعى لتعزيز موقفه بتأمين شباكه والاعتماد على المرتدات من أجل إحراز أهداف تصعب الموقف على صاحب الأرض حيث يأمل في العودة منتصرا حتى يتأهل للدور 16 ويلحق بشقيقه الإسماعيلي الذي تأهل على حساب القطن الكاميروني، لذا تنتظر جماهير الأهلي تحقيق نتيجة ايجابية اليوم وعدم الإستهانة بالخصم وتجنب أي مفاجآت تقضي على أحلامه في التأهل خصوصا بعد خسارة النسخة الماضية من دوري أبطال افريقيا لصالح الترجي التونسي والبطولة العربية لصالح الوصل الاماراتي.





يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي على الجانب الآخر يأمل الفريق الأثيوبي بالفوز بثنائية نفس نتيجة مباراة الذهاب من أجل اللجوء للركلات الترجيحية أو الفوز بثلاثة أهداف لحسم المباراة لصالحه وتحقيق مفاجآة كبيرة بالفوز على المارد الأحمر، كما يسعى لتأمين شباكه وعدم استقبال أي أهداف للحفاظ على حظوظه في التأهل ومواصلة مشوار البطولة والجدير بالذكر أن لقاء الإياب تم تأجيله 48 ساعة بسبب قرار الأمن الأثيوبي من أجل تأمين المباراة، ومن المنتظر حضور عدد كبير من جماهير النادي الأهلي لدعم الفريق ومساندته لاقتناص الفوز الغالي على نظيره الأثيوبي في عقر داره يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وجيما ألأثيوبي.

موعد مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا

تنطلق أحداث مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي بث مباشر مساء اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والذي يوافق الساعة الرابعة بتوقيت السعودية ويكون الساعة الخامسة بتوقيت دولةالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وجيما أبا جيفار اليوم

يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي وجيما الأثيوبي عبر قناة ON Sport والتي حصلت على حق بث المباراة كما تقدم برنامج الأستوديو التحليلي الذي يتناول تحليل فرص الفريقين واستعداد كل منهما للمباراة وبعد انتهاء المباراة يقوموا بتحليل احداث المباراة.



