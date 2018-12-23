يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وجيما اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

يلعب الأهلي وجيما ابا جيفار الأثيوبي اليوم في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على الأخير وسط جماهيره، وهناك الكثير من عشاق المارد الأحمر في مصر والوطن العربي ستشاهد اللقاء عبر الإنترنت وهنا سوف نوفر لكم رابط قناة أون سبورت on sport بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين لايف اليوم الأحد الموافق 23-12-2018 في دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما ستقام مباراة الأهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.









قناة أون سبورت on sport مباراة الأهلي وجيما بث مباشر

ويحتل الأهلي المصري المركز السادس من ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب، فيما سيدخل جيما الأثيوبي المباراة وهو متواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الأثيوبي برصيد أربعة نقاط، وسيكون جيما خصماً سهلاً اليوم للمارد الأحمر.





تجدون أدناه مشاهدة قناة أون سبورت on sport بث مباشر الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي اليوم كورة اون لاين لايف في دوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأهلي المصري المركز السادس من ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب، فيما سيدخل جيما الأثيوبي المباراة وهو متواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الأثيوبي برصيد أربعة نقاط، وسيكون جيما خصماً سهلاً اليوم للمارد الأحمر.





وهناك أخبار جيدة لجماهير النادي الأهلي حيث يعود علي معلول وأحمد فتحي بعد تعافيهم تماماً من الإصابة التي تعرضوا لها مؤخراً، ولكن كما يوجد أخبار جيدة فهناك خبر سيئ لجماهير المارد الأحمر حيث يستمر غياب جونيور أجايي، صلاح محسن، سعد سمير بداعي الإصابة.





مباراة الأهلي وجيما بث مباشر قناة أون سبورت on sport

إليكم مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين لايف يوتيوب قناة أون سبورت، في حالة تعطل البث يرجة عمل ريفريش للصفحة وسوف يتم تحديث البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما في دوري أبطال إفريقيا.

من المتوقع أن يدفع محمد يوسف مدرب الفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالقوام الأساسي للفريق في هذه المباراة، وسيتولى حراسة مرمى الأحمر محمد النشاوي، وأمامه الرباعي معلول، كوليبالي، أيمن أشرف، فتحي، وفي الوسط سيتواجد الثاني عاشور، السولية، وأمامهم الثلاثي حمودي، ناصر، شريف، وفي الأمام مروان محسن.