“يوتيوب مباشر” رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي تويتش الاسطورة اليوم الأحد 23-12-2018 يلا شوت تويتش

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي

نتعرف معكم على الوصف التفصيلي لمباراة العودة اليوم في الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلي المصري وجيما الأثيوبي بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي اليوم، ونرصد لكم توقيت المباراة ونتابع معكم كافة الأخبار المتعلقة بمباراة اليوم، ونتيجة مباراة الذهاب، وتصريحات المدرب وكافة التفاصيل العاجلة





نتابع معكم عبر التقرير التالي، كافة الأخبار المتنوعة الخاصة بلقاء الأهلي المصري مع جيما ابا جيفار الأثيوبي، بعد قليل نتابع المباراة عبر الشاشة الصغيرة عبر قناة أون سبورت الحصرية التي تنقل المباراة إتش دي، ونرصد لكم التفاصيل العاجلة حول اللقاء في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد.





الآن نتابع معكم بث مباشر يلا شوت، مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في عودة الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا الآن، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الخاصة بالمارد الأحمر ولقاء الذهاب وتصريحات المدير الفني، وننقل توقيت انطلاق المباراة اليوم والقناة الوحيدة صاحبة حقوق البث الأفريقي، ونتابع معكم كل جديد.





مباراة الأهلي اليوم أمام جيما أبا جيفار هي مباراة العودة، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشئ، وصرح محمد يوسف المدير الفتي المؤقت أن الأهلي سوف يسعى للفوز في أثيوبيا، وأن النادي استفاد من الأخطاء الخاصة بمباراة الذهاب، ونتابع معكم كل جديد.





صرح المدير الفني للنادي الأهلي محمد يوسف، أن الفريق استفاد من تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة، وذلك من أجل التحضير جيدا لمباراة اليوم، وقال بأنه استفاد من التأجيل لإعداد الفريق بدنيا وذهنيا، ونتابع معكم التفاصيل العاجلة، واستعد الاهلي جيدًا لمباراة العودة اليوم.





أكد المدرب محمد يوسف على اللاعبين بضرورة عدم الاستهانة بالفريق الخصم في مباراة اليوم، وذلك أمام جيما الأثيوبي، وطالبهم بالتركيز في المباراة من أجل الفوز واستغلال الفرص وأنصاف الفرص من أجل ضمان التأهل للدور المقبل.





مشاهدة مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار

النادي الأهلي حصل على بطولات دوري أبطال أفريقيا ثمان مرات، ووصل لكأس العالم للأندية في خمس مناسبات من قبل، في عام 2005 حصل على المركز السادس، وفي عام 2006 حصل على المركز الثالث، وفي عام 2008 حصل على المركز السادس، وفي عام 2012 حصل على المركز الرابع، وفي عام 2013 حصل على المركز السادس، وهو صاحب الأرقام القياسية بمصر في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





تاريخ النادي الأهلي

النادي الأهلي صاحب العديد من الأرقام القياسية، ونرصد لكم عدد بطولات الأهلي المصري، وهي 40 بطولة دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و10 بطولات كأس سوبر مصري، وثمان بطولات دوري أبطال أفريقيا، وست بطولات كأس السوبر الأفريقي، وأربع بطولات كأس الكؤوس الأفريقية، و16 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولتان كأس السوبر العربي.





رابط مشاهدة مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار

نوافيكم بالرابط الخاص بالمشاهدة قبل المباراة

موعد مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار

اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 تنطلق مباراة الأهلي المصري وجيما أبا جيفار في أديس أبابا في أثيوبيا، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وسوف ننقل رابط المباراة قبل بدءها بقليل، ونتابع معكم التقارير العاجلة، وتنقل المباراة قناة أون سبورت بشكل حصري، ونرصد التفاصيل العاجلة.