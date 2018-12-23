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تجديد حبس وزير العدل الأسبق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:58 م
تجديد حبس وزير العدل الأسبق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
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عمار محمد
 
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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