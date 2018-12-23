جهود شرطة التموين بالمحافظات خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة - الغربية)، حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

ضبط (7) قضايا أسطوانات البوتاجاز.

ضبط قضيتين مواد بترولية

ضبط (11) قضية دقيق مدعم وأقماح.

ضبط (140) قضية في مجال مخالفات المخابز.

ضبط (3) قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط قضية في مجال الإستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية.

ضبط (31) قضية في مجال الغش الغذائي.

ضبط (22) قضية في مجال الغش التجاري.

ضبط (460) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ضبط (13) قضية في مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها.

ضبط (23) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.

ضبط (5) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ضبط (3) قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

ضبط قضيتين في مجال الإتجار بالألعاب النارية.



مديرية أمن القاهرة

ضبط مسئول عن ثلاجة تبريد وتخزين لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام لإدارتها بدون ترخيص وحيازة كميات كبيرة من اللحوم وزنت نحو (1،250 طن لحوم، 150 كيلو (ملح طعام، برغل) جميعها مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أومدة صلاحية.



مديرية أمن الغربية

ضبط (44 قضية تموينية متنوعة) أبرزها (25 قضية عدم حمل شهادة صحية، 10 قضايا عدم إعلان عن الاسعار).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.

