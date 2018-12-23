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عريقات: حل التشريعي خطوة للانتقال إلى مرحلة الدولة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:50 م
عريقات: حل التشريعي خطوة للانتقال إلى مرحلة الدولة
عريقات
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وكالات
 
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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار حل المجلس التشريعي، خطوة في طريق تطبيق قرار المجلس الوطني المتعلقة بالانتهاء من مرحلة السلطة، والانتقال إلى مرحلة الدولة.

 

وقال عريقات، إن "المجلس التشريعي من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها، وأن المجلس المركزي شكل لجنة عليا تعد للانتقال إلى مرحلة الدولة وتحديد العلاقة مع إسرائيل، والولايات المتحدة، وحركة حماس، وتجسيد الدولة".

 

وأضاف "يوجد الآن مشروعان، مشروع لمنظمة التحرير الساعي لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف إلى تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال في غزة".

 

ودعا عريقات، إلى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين، وانتخابات رئاسية، وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعد أن أصبح لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة.

 

وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية، قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته حركة حماس واعتبرته تدميراً للنظام السياسي الفلسطيني.

المزيد عن: منظمة التحرير الفلسطينية مرحلة الدولة عريقات حل المجلس التشريعي
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