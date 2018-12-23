"الصحة": تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ61 ألف مواطن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:50 م
عبدالرحمن صلاح
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ61 ألفا و518 مواطنا من خلال 55 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأكدت أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، واسيوط، واسوان، وقنا، والغربية، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية.
وتم تنفيذ القوافل بمشاركة 488 عيادة، وإجراء 7 آلاف و362 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفا و441 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتم تحويل 645 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة أسوان بالكشف على 976 مواطنا، وإجراء 250 فحصا معمليا، وعقد 300 ندوة تثقيف صحي.
وكما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة أسيوط بالكشف على 1316 مواطنا، وإجراء 114 فحصا معمليا، وعقد 153 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
ومن جهة أخرى، كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين و266 ألفا و708 مواطنين حتى ظهر اليوم الثالث والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".
وأوضحت أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 21 مليون مواطن و7 آلاف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، وعلاجهم بالمجان تماماً.
وأشارت "زايد" إلى فحص 443 ألفا و726 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، في محافظات المرحلة الأولى التسعة، موضحة أن الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد 98 ألفا و403 طلاب، والبحيرة 90 ألفا و203 طلاب، وأسيوط 74 ألفا و895 طالبا، والقليوبية 67 ألفا و206 طلاب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.
وأضافت أن هناك 8 ملايين و266 ألفا و708 مواطنين تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين 3 ملايين و44 ألفا، تلتها المنوفية بمليون و33 ألف مواطن ثم سوهاج بمليون و31 ألفا و٤٠٤ مواطنين، ثم كفر الشيخ بـ 825 ألفا و578 مواطنا، ثم بني سويف بـ718 ألف مواطن.
وقالت وزيرة الصحة، إن نسبة المشاركين بالمسح من الذكور وصلت إلى 47 % والإناث 53%، لافتاً إلى أن نسبة الحالات الإيجابية لم تتعد 4% من إجمالي عدد المفحوصين، منوهاً أنه خلال المبادرة الرئاسية تم مسح 262 ألفا و534 مواطنا في المشروعات القومية المنتشرة في محافظات المرحلتي الأولى والثانية.
وكما تواصل غرفة عمليات المبادرة، تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.
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