"الصحة": تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ61 ألف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ61 ألفا و518 مواطنا من خلال 55 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأكدت أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، واسيوط، واسوان، وقنا، والغربية، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والشرقية، والأقصر، وسوهاج، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية.





وتم تنفيذ القوافل بمشاركة 488 عيادة، وإجراء 7 آلاف و362 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفا و441 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتم تحويل 645 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.





ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة أسوان بالكشف على 976 مواطنا، وإجراء 250 فحصا معمليا، وعقد 300 ندوة تثقيف صحي.





وكما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة أسيوط بالكشف على 1316 مواطنا، وإجراء 114 فحصا معمليا، وعقد 153 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 8 حالات المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



