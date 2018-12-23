يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والقطن بث مباشر| Zamalek live

تشهد أرض دولة تشاد اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق القطن التشادي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.





وتنطلق مباراة الزمالك والقطن تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.





وسوف تكون مباراة الزمالك والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة. يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والقطن بث مباشر| Zamalek live وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق القطن:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح. خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / أحمد فتوح / بهاء مجدي. خط الوسط: عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / فرجاني ساسي / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد مدبولي / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي. خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق القطن: يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والقطن بث مباشر| Zamalek live حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / أحمد فتوح. خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / مصطفى فتحي / أحمد مدبولي / عبد الله جمعة. خط الهجوم: عمر السعيد. المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.