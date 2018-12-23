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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم بث مباشر كورة لايف

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:35 م
بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم بث مباشر كورة لايف
الاهلي وجيما
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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم | مشاهدة مباراة Al Ahly اليوم بث مباشر كورة لايف
تحركت بعثة النادي الأهلي من فندق الإقامة باتجاه ملعب مباراة الفريق أمام جيما الإثيوبي قبل انطلاق مواجهة الفريقين في الساعة الثالثة عصر اليوم.

 

وعقد محمد يوسف المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل الغداء لوضع الرتوش النهائية على تشكيل وخطة مواجهة جيما الإثيوبي.


قائمة الأهلي أمام جيما الإثيوبي

 

وسافر الأهلي إلى إثيوبيا بقائمة تضم 19 لاعباً هم:  شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحى وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وحسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف ومروان محسن ووليد أزارو.

 

واستقر محمد يوسف المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق أمام جيما الإثيوبي في مباراة اليوم.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جيما الإثيوبي

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

 

خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – ميدو جابر – محمد شريف

 

خط الهجوم: مروان محسن

 

كيف يتغلب الأهلي على نقص الأكسجين أمام جيما الإثيوبي

 

وعقد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع هاني وهبة خبير استشاري التغذية ومحمد الدالي الشيف المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا؛ للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.

 

وطلب طبيب الفريق إعداد وجبات تحتوي على عناصر غذائية محفزة للهيموجلوبين في الدم؛ من أجل رفع معدلات الأداء، في ظل الإقامة بالعاصمة أديس أبابا التي تقع على ارتفاع كبير من سطح البحر، وما يسببه ذلك من تأثير على أداء اللاعبين .

 

كما تم التنبيه على اللاعبين بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل للتغلب على نقص الأكسجين؛ استعدادا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار التي تقام في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على استاد أديس أبابا في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

الأهلي يجهز 5 غائبين عن مباراة جيما الإثيوبي

 

ونفذ محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي خضع لها مؤخرًا، وذلك بعدما خاض تدريبات كرة منفردة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

 

وينتظر محمد نجيب العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية جمع بين الفقرات البدنية داخل «الجيم» وفي الملعب.

 

وخاض ثلاثي الأهلي مؤمن زكريا ومحمود الجزار وعمار حمدي تدريبات استشفائية صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد مشاركتهم في مباراة فريق الشباب أمس أمام طلائع الجيش.

 

وواصل لاعبو الأهلي الغائبين عن رحلة أثيوبيا تدريباتهم صباح اليوم؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

 

وخضع مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة إثيوبيا لمواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لتدريب قوي صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

 

وشهدت التدريبات مشاركة كلٍّ من أكرم توفيق وعمرو جمال وعمرو بركات وجونيور أجايي وجيرالدو، وأحمد علاء وباسم علي وصالح جمعة.

 

وواصل وليد سليمان لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

 

وأدى وليد سليمان جلسة في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن رحلة إثيوبيا.

 

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