أول تعليق لـ عاصي الحلاني بعد اختياره سفيرا للفنانين الشباب

اختارت جائزة الهيثم للإعلام العربي، فارس الغناء عاصي الحلاني سفيرًا للفنانيين الشباب العرب لعام 2019.

وفي هذه المناسبة وجه عاصي الحلاني رسالة شكر للأمانة العامة لمجلس الوحدة العربية، وكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "مع خالص تقديري وشكري لهذه اللفتة الكريمة الّتي تدلّ على نبل أخلاقكم وتوجهاتكم السامية في سبيل رفع شأن الشباب العرب نحو مستقبل زاهٍ ومزهرٍ يبعث الأمل في نفوسنا… علّنا نستطيع الإستمرار في مسيرتنا هذه… وعلّنا نقدر أن نمثل الشباب العربي خير تمثيل".

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني خلال الفترة الراهنة بالتحضير لألبومه الجديد فيما يستعد أيضًا لطرح أغنية وطنية قريبًا.